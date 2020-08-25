Кравчук снова заговорил о подаче воды в Крым

Первый президент Украины, председатель украинской делегации в Минской ТКГ Леонид Кравчук заявил, что не исключает возобновления подачи пресной воды временно оккупированному Россией Крыму.

В интервью "Украинскому радио" он отметил, что такая возможность должна быть предусмотрена только для рядовых жителей полуострова в случае катастрофической потребности (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Страна, которая захватила территорию, оккупант, как это есть в Крыму, она отвечает на 100% за обеспечение этой территории всем необходимым. И водой в том числе. Мы говорим – там живут украинцы. Если вдруг случится какая-то гуманитарная катастрофа, которая связана с водой, то людям воду можем дать".

В то же время он заверил, что Украина якобы ни в коем случае не пойдет на то, чтобы обеспечивать ресурсом промышленные предприятия и военные базы на захваченной территории.

"Несет ответственность за все это Россия. И Украину не надо обвинять. Взяли – как говорил цыган, видели глаза, что покупали, – ешьте, плачьте, хоть повылазьте. Мы к этому не имеем никакого отношения", – подчеркнул глава украинской делегации в ТКГ.

Впрочем Кравчук не объяснил, как разделить подачу воды для гражданского населения и секторов, контролируемых оккупантами.

"Я не знаю пока, как это, еще вопрос не решен. Там, говорят, есть возможность дать воду людям, но не давать предприятиям и военным базам", – подытожил политик.

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