Кравчук снова дал интервью пропагандистам РФ: рассказал о планах по Донбассу

Первый президент Украины, глава ее делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук поделился планами по ОРДЛО с российскими пропагандистами.

В частности, рассказал об условиях возвращения мирной жизни на оккупированные Россией регионы. Интервью с ним записало "RT на русском".

"Мы должны вносить предложения, которые являются реальными и отвечают украинским Конституции, законодательству. Не вступать в какие-то ненужные дискуссии, не обвинять друг друга, а добиваться самого главного – мира. Для этого надо продумать практические шаги. Надо, чтобы люди, живущие в районах, которые не контролируются украинской властью, почувствовали, что наши предложения касаются их непосредственной жизни", – указал Кравчук на шаги, которые должны привести к установлению мира на Донбассе.

Одним из них он назвал то, что Украине стоит рассмотреть предложение о свободной экономической зоне не только в неподконтрольных районах, а и в целом в Донецкой и Луганской областях. Первый президент напомнил, что в 1993 году вносил такое предложение, тогда же были пилотные решения о введении экономической зоны в этих областях, поэтому, мол, "маленький опыт" в этом вопросе у него есть.

"Предложив свободную экономическую зону, мы сразу включим людей в работу, инвестиции, начнется непосредственное участие власти, общественных организаций. Все, кто работают в этой экономической свободной зоне, почувствуют необходимость своего участия. Потому что от этого зависит их жизнь. Но самое главное – они увидят, что жизнь начнет меняться, прекратятся общие разговоры о том, кто и что подписывал или нет", – убежден глава украинской делегации в ТКГ.

По его словам, сейчас Украина находится в той стадии, когда от общих фраз надо переходить к конкретным делам. Речь идет об обмене пленными, решении вопросов безопасности, мира.

"Не говорить о трудностях и сложностях – они есть и были, а решать вместе, договариваться конкретно и с конкретными людьми. Компромиссы, предложения. То есть не надо бояться сегодня каких-то решений, которые кому-то могут понравиться или нет. Главное, чтобы они отвечали интересам людей", – подчеркнул политик.

Отвечая на вопросы журналистов росСМИ, он также уточнил, что у него "пока не было" возможности обсудить эти шаги напрямую с так называемой властью "Л/ДНР". Но при этом добавил, что все возможно, если стороны "будут идти навстречу друг другу".

"Пока это наши предложения, они возникли буквально несколько дней назад. Но очень много людей хотят включиться в эту работу на общественных началах, по велению души и сердца. Мы надеемся, что такая волна инициатив, интересов, решение реальных потребностей людей, а не общие разговоры, – смогут дать результат. Если, конечно, будем идти навстречу друг другу", – подытожил Кравчук.

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