Кравчук сказал, как возвращать Крым и нужен ли референдум по Донбассу

Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, кто должен заниматься возвращением аннексированного Крыма и нужен ли референдум по особому статусу Донбасса.

В интервью телеканалу "Украина 24" он напомнил, что вопрос проведения референдума требует широкого обсуждения.

"Есть принятый закон о референдуме, и мы должны руководствоваться им. В перечне вынесения вопросов на референдум Стефанчук (первый заместитель главы парламента) видит такой вопрос, но это требует широкого обсуждения", – пояснил первый президент Украины.

Кравчук подчеркнул, что сперва нужно выполнить всеобъемлющее прекращение огня на Донбассе.

"Если мы дальше будем делать эти шаги и увидим, что мир возможен и начнет действовать на всей территории нынешнего конфликта, то следующие вопросы уже практического решения: экономические, социальные, духовные. И я уже не вижу такой острой необходимости в референдуме", – отметил глава украинской делегации.

Кравчук также высказался о возвращении Крыма. По его мнению, контактная группа по Донбассу не может заниматься этим вопросом. Для этого необходима другая делегация с крымскими татарами в составе.

"Необходимо искать решение, но параллельно, поскольку в минской трехсторонней контактной группе невозможно (это делать), потому что люди подготовлены и имеют опыт работы именно в этом регионе на Донбассе", – сказал глава украинской делегации в интервью телеканалу "112 Украина".

Кроме того, первый президент Украины рассказал о возможности поездки на оккупированный Донбасс представителей Украины в ТКГ. Он озвучил условия, при которых это станет возможным.

"Ехать должны, и это необходимо. Однако нужно ехать тогда, когда прекратится стрельба и прекратится война. Но ехать в период, когда снайперы сидят и выжидают, кто где появится, нельзя знать их намерения", – пояснил Кравчук.

Как сообщал OBOZREVATEL, Леонид Кравчук 3 августа провел первую встречу с членами украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу. Он затронул вопрос об информационном обеспечении переговорного процесса в рамках ТКГ.