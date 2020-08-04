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Кравчук сказал, как возвращать Крым и нужен ли референдум по Донбассу

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Политика
4,2 т.
Кравчук сказал, нужен ли референдум по особому статусу Донбасса

Кравчук сказал, нужен ли референдум по особому статусу Донбасса. Фото censor.net.ua.

Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, кто должен заниматься возвращением аннексированного Крыма и нужен ли референдум по особому статусу Донбасса.

В интервью телеканалу "Украина 24" он напомнил, что вопрос проведения референдума требует широкого обсуждения.

"Есть принятый закон о референдуме, и мы должны руководствоваться им. В перечне вынесения вопросов на референдум Стефанчук (первый заместитель главы парламента) видит такой вопрос, но это требует широкого обсуждения", – пояснил первый президент Украины.

Кравчук подчеркнул, что сперва нужно выполнить всеобъемлющее прекращение огня на Донбассе.

"Если мы дальше будем делать эти шаги и увидим, что мир возможен и начнет действовать на всей территории нынешнего конфликта, то следующие вопросы уже практического решения: экономические, социальные, духовные. И я уже не вижу такой острой необходимости в референдуме", – отметил глава украинской делегации.

Кравчук также высказался о возвращении Крыма. По его мнению, контактная группа по Донбассу не может заниматься этим вопросом. Для этого необходима другая делегация с крымскими татарами в составе.

"Необходимо искать решение, но параллельно, поскольку в минской трехсторонней контактной группе невозможно (это делать), потому что люди подготовлены и имеют опыт работы именно в этом регионе на Донбассе", – сказал глава украинской делегации в интервью телеканалу "112 Украина".

Кроме того, первый президент Украины рассказал о возможности поездки на оккупированный Донбасс представителей Украины в ТКГ. Он озвучил условия, при которых это станет возможным.

"Ехать должны, и это необходимо. Однако нужно ехать тогда, когда прекратится стрельба и прекратится война. Но ехать в период, когда снайперы сидят и выжидают, кто где появится, нельзя знать их намерения", – пояснил Кравчук.

Как сообщал OBOZREVATEL, Леонид Кравчук 3 августа провел первую встречу с членами украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу. Он затронул вопрос об информационном обеспечении переговорного процесса в рамках ТКГ.

УкраинаАннексия КрымаВойна на ДонбассеМирные переговоры в МинскеЛеонид Кравчук
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