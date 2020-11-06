Кравчук сказал, как решить проблему КСУ, и предостерег от "пуганов"

Проблему Конституционного суда можно решить лишь политически-правовым путем.

Такое мнение в эфире телеканала Obozrevatel TV высказал первый президент Украины, председатель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук. Эта ситуация никоим образом не угрожает закреплением в Конституции Украины "особого статуса" Донбасса, о чем говорят "пуганы", – подчеркнул он.

"Дело, которое нарушил Конституционный суд, выходит за границы и Конституции, и полномочий самого КСУ. Поэтому решить вопрос в чисто правовом поле возможно, но нужно очень длительное время. Надо восстановить антикоррупционную систему. Вопрос можно решить только в политико-правовом отношении. Документ, поданный президентом в Верховную Раду, является документом политически-правовым", – сказал первый президент.

Он обратил внимание на недопустимость ситуации, когда государственные институты становятся полностью оторванными от народа Украины.

"Скажите, может существовать отдельно Конституционный суд, отдельно Верховная Рада, отдельно президент, отдельно правительство, а народ сам по себе? Конечно, нет. Народ создает эти органы для того, чтобы они ему служили. А выходит, что они уже служат сами себе и сами себя обеспечивают. Тогда они нам к черту, они нам не нужны", – заявил Кравчук.

По поводу опасений того, что в ситуации недействующего Конституционного суда в Основной закон могут быть внесены изменения по "особому статусу" Донбасса, он сказал: "Здесь уже так много страхов наплодили! Все пугают и украинский народ, и друг друга, но за этим испугом каждого стоят свои интересы. Таких "пуганов", как я их называю, не надо принимать во внимание".

"Есть украинский народ, есть система власти, есть президент, есть Верховная Рада, они должны договориться и принять решения, которые обеспечат Украине движение вперед по европейскому курсу", – подытожил Кравчук.

Как писал OBOZREVATEL, послы стран Большой семерки призвали Украину урегулировать ситуацию, связанную с Конституционным судом.