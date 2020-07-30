Кравчук сказал, на что не пойдет в переговорах по Донбассу

Кравчук назвал уступки, на которые никогда не пойдет в переговорах по Донбассу. (censor.net.ua)

Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что в переговорах по урегулированию конфликта на Донбассе никогда бы не пошел на уступки в вопросах о границах, суверенитет, потерю независимости или территориальной целостности страны.

Об этом политик рассказал в интервью "Апострофу". Оно записывалось незадолго до того, как 30 июля он принял предложение Владимира Зеленского возглавить украинскую делегацию в Трехсторонний контактной группе по Донбассу.

"Эти вопросы не обсуждаются. Они выносятся за скобки. Мы садимся за стол и знаем, что ведем переговоры на равных. Если кто-то сразу начнет говорить о территориальных уступках или о сдаче суверенных наших прав и свобод, или же о территориальной целостности, границах – все, переговоры заканчиваются. Я никогда на такие не пойду", – заявил Кравчук.

По его словам, настоящие переговоры – это когда их участники, без предварительных предпосылок, договариваются в интересах обеих сторон. Переговорщики, пояснил он, должны обсуждать, как эти интересы согласовать и скоординировать.

"Если одна сторона будет настаивать только на своих, тогда договоренностей никогда не будет. Надо трезво, реально смотреть на вещи. Но уступать ценностями, которые являются главными составляющими международного права, международных отношений – об этом и речи не может быть", – заверил Кравчук.

Как сообщал OBOZREVATEL, в этом же интервью Леонид Кравчук рассказал о главном, по его мнению, условии завершения войны на Донбассе.