Кравчук: Россия на глазах теряет влияние на постсоветском пространстве

Первый президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что Россия на глазах теряет свое влияние на постсоветской территории.

Кремль по-прежнему вмешивается во внутренние дела бывших советских республик, сказал он в интервью "Фактам". Однако за последнее время в них случилось много перемен.

"Когда я был президентом, на заседании Совета глав государств СНГ (Содружество независимых государств, – ред.) президент России Борис Ельцин постоянно подчеркивал, что Россия продолжает быть центром влияния на государства, созданные на территории бывшего Советского Союза", – уточнил Кравчук.

По его словам, президент Владимир Путин продолжает проводить ту же политику: вмешиваться во внутренние дела постсоветских стран, участвовать во многих процессах, происходящих там. Однако за последнее время многое поменялось, заявил первый президент Украины.

"Кто предполагал, что в Молдове изберут демократического президента [Майю] Санду, которая потребовала, чтобы российские войска оставили Молдову, что народ Беларуси возмутится фальсификацией итогов выборов президента и будет настаивать на отставке Лукашенко, что турецкие войска войдут на территорию Азербайджана, а член Договора о коллективной безопасности Армения заявит, что Россия их предала? Никто", – сказал Кравчук.

По мнению политика, республики бывшего Советского Союза выходят на независимый от России путь и хотят присоединиться к цивилизованному миру.

"...что должно было произойти раньше, но не было очевидных возможностей. Россия на глазах теряет свое влияние на них", – уточнил он.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что беглый экс-премьер Николай Азаров оскорбил Кравчука, заявив, что, судя по заявлениям украинского политика, "возраст берет свое".

Таким образом он отреагировал на слова украинского политика в эфире одного из украинских телеканалов о том, что РФ ослабела и теряет влияние на всех фронтах постсоветского пространства.