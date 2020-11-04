Кравчук рассказал, зачем Путину Украина

Президенту Владимиру Путину нужна Украина, чтобы восстановить Россию в границах старой Российской Империи.

Об этом заявил первый президент Украины Леонид Кравчук в интервью Atlantic Council. Без нашей страны это сделать невозможно.

"...как это сделать без Украины? Как выйти на западные стратегические поля? Поэтому им нужна Украина. Украина, помимо своей экономической и стратегической мощи, это еще и окно… дверь или окно, я не знаю, как это сказать, в Западную Европу и дальше. Это деталь, которую часто упускают из виду, потому что есть идея, что сегодня Путин, скажем, удовлетворит, я скажу это немного грубо, свои стратегические цели только с Украиной. Это ошибка", – подчеркнул он.

По словам Кравчука, Украина для Путина – это всего лишь ступенька на пути к реализации глобальных целей.

"Не старт, может быть, а площадка, где он одну ногу поставит в России, другую ногу в Украине, а оттуда будет идти. Ему нужна эта база в Украине. Об этом нужно помнить. Некоторые думают: "Ну, это ограничится Украиной". Ах, если бы это было так... Это самая серьезная ошибка", – подчеркнул первый президент Украины.

Путинская Россия соревнуется с Соединенными Штатами Америки, уточнил Кравчук.

"Это соревнование. И вот как строится эта политика: Россия отдельно, с Украиной и с другими странами, которые ранее были частью как Советского Союза, так и царской России, может создать такую основу для продвижения к этим стратегическим целям", – заявил он.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что, если Украине нужно будет искать замену Минским соглашениям, то есть несколько альтернатив. Как заявил Кравчук, сейчас используются все возможности "Минска", но если надо будет найти дополнительные форматы, то их будут искать.