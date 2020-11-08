Кравчук рассказал, пропишут ли "особый статус" Донбасса в Конституции Украины

Верховная Рада должна принять закон об особенностях местного самоуправления на Донбассе, но не будет закреплять особый статус региона в Конституции Украины.

Как заявил в интервью российскому агентству ТАСС глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук, особенные условия местного самоуправления на Донбассе должны быть закреплены законом.

"Рада такой закон должна принять и примет. В нем будут учтены особенности исполнительной власти, представительской, вопросы, связанные с правовыми аспектами и многими другими слагаемыми общественной жизни", – сказал он.

Украина, по словам Кравчука, "готова предусмотреть и другие гуманитарные, языковые особенности жизни на этих территориях".

При этом он убежден, что о закреплении особого статуса в Конституции речь не идет.

"Украина – моногосударство. В Конституции не может быть прописано местное самоуправление для определенной территории с незаконными формированиями. Тогда это уже федеративное государство с невиданной ранее в мире формой существования", – сказал глава делегации.

Если допустить такое закрепление особого статуса для Донбасса, полагает Кравчук, то тогда и другие регионы Украины могут изъявить такое желание. "А закреплять статус Донецкой, Луганской областей? Еще кого? Тогда это уже не государство", – подчеркнул он.

Вместе с тем политик заверил, что Украина понимает, что Донбасс сильно отличается от другой части страны, в связи с чем парламент и готов предусмотреть особые условия самоуправления.

"Через шесть лет войны представить, что на Донбассе такие же условия, как во Львовской области, – это просто фантазия, мы это понимаем", – признал Кравчук.

Среди инициатив Рады, по его словам, рассматривается и создание свободной экономической зоны на востоке Украины, параметры которой также еще подлежат обсуждению.

"Необходимо понять, где на Донбассе Украина? Если разработать этот закон прямо сейчас, то получается, что от нас, кроме этого закона, ничего не нужно, и это при том, что мы еще и должны согласовать его с ОРДЛО. На такой диктат мы пойти не можем, с нами нужно считаться", – обратил внимание глава делегации.

Он пояснил, что в понимании Киева сначала из Донбасса должны быть выведены все незаконные вооруженные формирования и восстановлен контроль над территорией, иначе, как он выразился, "это не Украина".

"Получается, что это территория Украины, но сама Украина к ней отношения не имеет. Она только должна подготовить закон о выборах, но мы не мальчики для битья", – добавил Кравчук.

Как писал OBOZREVATEL, ранее вице-премьер-министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников с трибуны Верховой Рады заявил, что в Украина не будет прописывать в Конституции особый статус Донбасса, а Минские соглашения требуют изменений.