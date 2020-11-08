Кравчук рассказал о разработке специального закона по выборам на Донбассе

Верховная Рада готова разработать специальный закон о выборах на Донбассе, в том числе и по мажоритарной системе, но при одном условии.

Как сказал в интервью российскому агентству ТАСС глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук, сначала Украина должна восстановить контроль над всей оккупированной территорией и над украинско-российским участком границы.

"Верховная Рада подготовит такой специальный закон о выборах. Я не исключаю, что закон о выборах может предусматривать не обязательно пропорциональную систему партий. Может, это будет мажоритарная система. Но это пока мои рассуждения на этот счет", – отметил он.

При этом Кравчук подчеркнул, что принятие такого специального закона и проведение выборов в той ситуации, которая есть сейчас, невозможно.

"Как можно провести выборы, когда там нет законов Украины, Конституции Украины? Как Украина возьмет на себя ответственность за выборы и как обеспечить безопасность наблюдателей, если мы не контролируем эту территорию?" – спросил глава делегации.

Тем не менее и в нынешней ситуации, продолжил он, Украина готова обсуждать создание условий для проведения местных выборов на Донбассе.

"Сначала мы предлагаем синхронную демилитаризацию этой территории, вывод всех незаконных вооруженных формирований, оружия. Потом Украина берет под свой личный контроль границу и территорию, не принимая какие-то сегодня шаги, которые могут быть предприняты через полгода-год", – заявил Кравчук, уточнив, что речь идет о шагах по утверждению закона о специфических условиях местного управления на Донбассе.

Далее, по результатам выборов, формируется местная власть.

"И эта власть начинает действовать вместе с Украиной, а государство берет на себя ответственность за создание условий для нормальной, но специфической жизни людей на этой территории с учетом того, как они видят эту жизнь, как они хотели", – пояснил он.

"Мы должны взять территорию под контроль и отвечать перед мировым сообществом за то, как будем проводить выборы, чтобы все делалось по закону", – резюмировал глава делегации.

Как писал OBOZREVATEL, Кравчук заявил, что Верховная Рада должна принять закон об особенностях местного самоуправления на Донбассе, но не будет закреплять особый статус региона в Конституции Украины.