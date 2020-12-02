Кравчук рассказал о плане Б по Донбассу

Совет национальной безопасности и обороны разрабатывает варианты действий Украины в случае сопротивления со стороны России процессу мирного урегулирования ситуации на Донбассе.

Об этом в комментарии ТСН рассказал руководитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук. По его словам, готовится соответствующий документ.

"Во многих выступлениях президент Владимир Зеленский говорил, что мы не можем вечно убеждать и Россию, и ОРДЛО, что нужно разблокировать ситуацию и идти дорогой мира. Мы видим, что наши усилия часто встречают сопротивление, причем сопротивление необоснованное и главная его цель – затянуть сам процесс", – отметил Кравчук.

По его словам, Зеленский хочет дождаться 9 декабря, годовщины встречи в "нормандском" формате, чтобы затем проанализировать ситуацию.

Если она коренным образом не улучшится, Украина будет вынуждена искать другие варианты влияния на ситуацию.

"Поэтому президент сказал, что мы будем думать, какие применять еще формы возможного влияния, чтобы сделать главное – достичь мира. Поэтому СНБО вполне естественно должен искать варианты таких возможных действий, если, повторяю, мы увидим сопротивление или какие-то сомнительные действия РФ", – отметил глава украинской делегации в ТКГ.

Подробностей возможного плана Кравчук не раскрыл, уточнив, что с ним по этому поводу никто не советовался.

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