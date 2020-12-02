Кравчук рассказал о плане Б по Донбассу
Совет национальной безопасности и обороны разрабатывает варианты действий Украины в случае сопротивления со стороны России процессу мирного урегулирования ситуации на Донбассе.
Об этом в комментарии ТСН рассказал руководитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук. По его словам, готовится соответствующий документ.
"Во многих выступлениях президент Владимир Зеленский говорил, что мы не можем вечно убеждать и Россию, и ОРДЛО, что нужно разблокировать ситуацию и идти дорогой мира. Мы видим, что наши усилия часто встречают сопротивление, причем сопротивление необоснованное и главная его цель – затянуть сам процесс", – отметил Кравчук.
По его словам, Зеленский хочет дождаться 9 декабря, годовщины встречи в "нормандском" формате, чтобы затем проанализировать ситуацию.
Если она коренным образом не улучшится, Украина будет вынуждена искать другие варианты влияния на ситуацию.
"Поэтому президент сказал, что мы будем думать, какие применять еще формы возможного влияния, чтобы сделать главное – достичь мира. Поэтому СНБО вполне естественно должен искать варианты таких возможных действий, если, повторяю, мы увидим сопротивление или какие-то сомнительные действия РФ", – отметил глава украинской делегации в ТКГ.
Подробностей возможного плана Кравчук не раскрыл, уточнив, что с ним по этому поводу никто не советовался.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее Кравчук заявил, что именно прекращение войны на Донбассе будет первым пунктом плана Украины для ТКГ. Лишь после его выполнения можно будет говорить о выборах и восстановлении экономики.
глава украинской делегации в ТКГ говорил, что представители России на переговорах выдвинули новое предложение по урегулированию ситуации на Донбассе.
Предложение как раз касалось новой пошаговой карты по изменению ситуации в течение многих лет. Украина взяла время для подготовки плана действий.
Совет национальной безопасности и обороны Украины готовит новое решение по ситуации в зоне ООС и на оккупированной части Донбасса. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.
Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук выразил уверенность, что у президента Владимира Зеленского есть план Б по урегулированию ситуации на Донбассе.