Кравчук рассказал о новом ультиматуме Кремля по Донбассу: появился список требований

На встрече представителей Трехсторонней контактной группы, которая прошла в формате видеоконференции 18-19 августа, Россия заблокировала достижения договоренностей с Украиной. В частности, по обмену пленными, разминированию, отводу сил и средств на Донбассе, а также подготовке к переговорам в "нормандском формате".

Так, представитель РФ Борис Грызлов и представители ОРДЛО потребовали: этого не будет, пока ВРУ не изменит постановление о местных выборах в стране. Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал председатель украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.

По его словам, россияне потребовали от украинского правительства изменить пункт 4 постановления "О назначении очередных местных выборов в 2020 году", в котором указано: не назначать и не проводить их во временно оккупированных РФ Крыму и отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

"Они попросили, чтобы она отвечала Минским договоренностям. Вот поэтому я и обратился в Верховную Раду и сказал, что ни я, ни ТКГ не может решить этот вопрос. Это постановление Рады, только она может это сделать", – объяснил Кравчук.

Он заявил, что теперь будет общаться с Офисом президента и парламентариями, поскольку "стране надо искать дорогу вперед". В то же время добавил, мол, если власть этого не захочет, тогда все закончится и никаких переговоров по Донбассу не будет.

"Просто будем стоять и сражаться на границе", – сказал первый президент Украины.

Представители России требуют внесения ВРУ изменений в постановление о местных выборах-2020 в Украине

Также он подчеркнул, что именно с этим постановлением представители России и ОРДЛО связали решение всех других важных тем на встрече ТКГ, заявив: в случае, если украинская сторона не пойдет на такой шаг с внесением изменений в документ, то остальные вопросы они даже не будут рассматривать.

"Все сразу останавливается. Это было сказано официально... Во-первых, для нас важным является достижение мира. Во-вторых, чтобы не остановился сам процесс Минских переговоров, потому что хотели встретиться главы государств и готовится такая встреча в Берлине. Насколько мне уже известно 28 августа будет встреча политических советников в Париже. Это также останавливается. Они говорят: раз вы не можете, значит, не о чем говорить", – пояснил глава украинской делегации в ТКГ.

Отметим, что на такие требования представителей страны-агрессора, на которые Украины вроде бы уже согласилась подписать на встрече советников "нормандской четверки", возмутительно отреагировал народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко. В своем Telegram-канале он подчеркнул, что каждый пункт требований "прекрасный", а также кратко назвал и объяснил их со своей точки зрения:

отмена постановления, которое не позволяет сейчас проводить местные выборы на оккупированных территориях уже в октябре. Вопрос "выборы или контроль за рубежом" в одну калитку в пользу Кремля;

"особый статус" ОРДЛО, каким его видит Кремль;

прямые переговоры с террористами. С ними Украина, например, будет согласовывать разведение войск и обмены. Россия окончательно становится "посредником", а не участником конфликта.

В то же время, добавил Гончаренко, больше всего в этой ситуации настораживает то, что новый глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук уже направил обращение в Раду с предложением проверить соответствие постановления о местных выборах закона об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО, а также Минским договоренностям.

"То есть сигналы о том, что власть согласилась на фактическую капитуляцию не беспочвенны. Поэтому, Зеленскому нужно их опровергнуть быстрее. В противном случае, в сочетании с историей о срыве спецоперации, мы получаем еще одно решение, которое попадает под статью "госизмена", – подытожил нардеп.

Пост нардепа (Telegram-канал Гончаренко)

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне на сайте Офиса президента Украины появилась информация, что на заседании Трехсторонней контактной группы удалось достичь прогресса по обмену пленными с ОРДЛО. Переговоры велись в рамках гуманитарной подгруппы.