Кравчук рассказал, кого хочет видеть своим заместителем вместо Фокина
Председатель украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук рассказал, кого хочет видеть своим первым заместителем вместо уволенного Витольда Фокина.
Как сказал он в комментарии "Радио Свобода", должность первого заместителя главы делегации ввели буквально два месяца назад, и сегодня надо проанализировать, какие полномочия и какую работу этот человек будет иметь.
"Не просто, что она скажет: "Коммуникации с людьми, которые живут на неконтролируемых территориях, с теми, которые находятся на контролируемых территориях". Это общая фраза. Нам нужно четко знать, чем будет заниматься этот человек, и только после этого будем уже под задача искать человека, а не задачу отдельно от человека", – отметил Кравчук.
По его словам, на сегодня кандидатур нет.
"Импровизация здесь недопустима. Здесь надо думать, анализировать и делать очень точные с точки зрения Конституции и законов Украины, с точки зрения интересов Украины выводы", – считает политик.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Витольд Фокин отличился рядом скандальных заявлений по Донбассу. В частности, он заявил, что война на Донбассе началась из-за языкового вопроса, призвал Украину пойти на новые уступки перед РФ в ходе переговоров.
Фокин также последовательно отстаивает позицию необходимости провозглашения всеобъемлющей амнистии для боевиков ОРДЛО и неоднократно заявлял о необходимости предоставления особого статуса всему Донбассу, а не только отдельным районам Донецкой и Луганской областей, которые сейчас находятся под российской оккупацией.
Кроме того, Фокин сказал, что готов вести переговоры с главарями "Л/ДНР", если будет соответствующее поручение президента или Верховной Рады.
Позже Фокин заявил, что якобы не видит войны между Украиной и Россией.
Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти проголосовал за инициирование постановления об обращении парламента к президенту с требованием освободить Фокина.
30 сентября президент Владимир Зеленский решил устранить Фокина от переговоров в рамках Трехсторонней контактной группы. Зеленский отметил, что в Офисе президента "неприятно поражены" личными оценками и комментариями Фокина.