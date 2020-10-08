Кравчук рассказал, кого хочет видеть своим заместителем вместо Фокина

Председатель украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук рассказал, кого хочет видеть своим первым заместителем вместо уволенного Витольда Фокина.

Как сказал он в комментарии "Радио Свобода", должность первого заместителя главы делегации ввели буквально два месяца назад, и сегодня надо проанализировать, какие полномочия и какую работу этот человек будет иметь.

"Не просто, что она скажет: "Коммуникации с людьми, которые живут на неконтролируемых территориях, с теми, которые находятся на контролируемых территориях". Это общая фраза. Нам нужно четко знать, чем будет заниматься этот человек, и только после этого будем уже под задача искать человека, а не задачу отдельно от человека", – отметил Кравчук.

По его словам, на сегодня кандидатур нет.

"Импровизация здесь недопустима. Здесь надо думать, анализировать и делать очень точные с точки зрения Конституции и законов Украины, с точки зрения интересов Украины выводы", – считает политик.

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