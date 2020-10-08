Кравчук рассказал, кого хочет видеть своим заместителем вместо Фокина
Кравчук заявил, что на сегодня кандидатур на должность его первого заместителя нет
По его словам, нужно сначала проанализировать, какие полномочия этот человек будет иметь
Председатель украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук рассказал, кого хочет видеть своим первым заместителем вместо уволенного Витольда Фокина.
Как сказал он в комментарии "Радио Свобода", должность первого заместителя главы делегации ввели буквально два месяца назад, и сегодня надо проанализировать, какие полномочия и какую работу этот человек будет иметь.
"Не просто, что она скажет: "Коммуникации с людьми, которые живут на неконтролируемых территориях, с теми, которые находятся на контролируемых территориях". Это общая фраза. Нам нужно четко знать, чем будет заниматься этот человек, и только после этого будем уже под задача искать человека, а не задачу отдельно от человека", – отметил Кравчук.
По его словам, на сегодня кандидатур нет.
"Импровизация здесь недопустима. Здесь надо думать, анализировать и делать очень точные с точки зрения Конституции и законов Украины, с точки зрения интересов Украины выводы", – считает политик.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Витольд Фокин отличился рядом скандальных заявлений по Донбассу. В частности, он заявил, что война на Донбассе началась из-за языкового вопроса, призвал Украину пойти на новые уступки перед РФ в ходе переговоров.
Фокин также последовательно отстаивает позицию необходимости провозглашения всеобъемлющей амнистии для боевиков ОРДЛО и неоднократно заявлял о необходимости предоставления особого статуса всему Донбассу, а не только отдельным районам Донецкой и Луганской областей, которые сейчас находятся под российской оккупацией.
Кроме того, Фокин сказал, что готов вести переговоры с главарями "Л/ДНР", если будет соответствующее поручение президента или Верховной Рады.
Позже Фокин заявил, что якобы не видит войны между Украиной и Россией.
Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти проголосовал за инициирование постановления об обращении парламента к президенту с требованием освободить Фокина.
30 сентября президент Владимир Зеленский решил устранить Фокина от переговоров в рамках Трехсторонней контактной группы. Зеленский отметил, что в Офисе президента "неприятно поражены" личными оценками и комментариями Фокина.