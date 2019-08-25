Кравчук рассказал, как Зеленский должен говорить с Путиным

Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что нынешнему главе государства Владимиру Зеленскому надо готовиться к переговорам с президентом России Владимиром Путиным.

Кравчук в интервью ObozTV отметил, что Зеленский так или иначе встретится с Путиным в нормандском формате, и спрогнозировал их личную встречу – "после этого, а может и до этого, не имеет значения".

"Мы знаем, что Путин не уважает Украину, и его мечта, чтобы Украина в таком виде не существовала. Он об этом не стыдится говорить. Он сказал на международной конференции на Западе, что Украина – это ошибка, случайное государство. Эти слова Путина вошли в идеологию России, их изучают в средних школах и высших учебных заведениях", – заявил первый президент Украины.

Несмотря на это все, по словам Кравчука, "если будет установлена идеология или идея договоренностей, диспутов, переговоров, то надо это начинать".

"Но начинать надо не с чистого листа, потому что я во многих наших телепередачах слышал, что Зеленский должен был первым поехать в Россию. Я думал – все эти мальчики и девочки, которые это говорят, блинов объелись или за деньги это говорят? Путин до сих пор не признал Зеленского президентом, не поздравил. Путин долго не говорил с ним даже по телефону", – отметил первый президент Украины.

Кравчук рассказал, что для встречи на уровне президентов создаются рабочие группы: "Они определяют тему встречи – раз, проекты документов – два, визируют эти документы, и только после этого встречаются".

На вопрос, должен ли Зеленский при встрече жать руку Путину, экс-глава государства ответил: "Конечно. В дипломатии не может быть бытового подхода. Поздоровался, это не значит, что, пожав руку, человек признал его своим другом. Я такого нигде не читал".

По его словам, переговоры надо вести "об отношениях в широком плане и о прекращении войны". Кравчук также напомнил, что мировое сообщество на стороне Украины – "даже страны-друзья Путина не берутся говорить, что Крым российский".

"Мы должны сказать, начиная встречу – господин президент России, не должно быть предварительных условий, это исключается из любых отношений и переговоров… Не ставятся под сомнение вопросы суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины. Это основополагающие вопросы, мы их не обсуждаем. Все остальное можно обсуждать и постепенно выходить на коренные вопросы, которые стоят перед нами", – заключил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Леонид Кравчук дал президенту Владимиру Зеленскому два совета по прекращению войны на Донбассе.

Интервью с первым президентом Украины Леонидом Кравчуком смотрите в эфире ObozTV 24 августа в 19:00

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