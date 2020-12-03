Кравчук рассказал, как ситуация в Беларуси может помочь Украине

Давление на Россию параллельно с давлением на Беларусь может помочь Украине остановить войну на Донбассе.

Такое мнение в интервью "Радио Свобода" высказал первый президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук. При этом призывать Александра Лукашенко и его силовиков прекратить насилие в Беларуси нет смысла, считает он.

"Я думаю, что сейчас нет смысла призывать Лукашенко к чему. В нем, кроме административно-диктаторского, появился еще страх и желание наказать тех, кто посмел выступить против него... Поэтому уже нет оснований полагать, что его еще можно в чем-то убедить", – подчеркнул дипломат.

По его мнению, в этой ситуации может сработать только одно: чтобы Россия официально заявила и отказалась от любой помощи Лукашенко.

"Но, на мой взгляд, этого не произойдет, и Путин будет его поддерживать", – уточнил Кравчук.

Лукашенко негативно и даже болезненно реагирует на совместные усилия мирового сообщества, европейских государств, в том числе Украины, сказал политик

"Только совместные усилия. Я имею в виду, должно быть давление на Россию параллельно с давлением на Беларусь. Давление на Россию может помочь и Украине остановить войну на Донбассе и строить мирную жизнь во всех регионах. Мировое сообщество должно действовать решительно, так как эти антидемократические вспышки, вспышки конфликтов, которые создает Россия, весьма опасны не только для Украины и Беларуси, но и для Европы, для мира, для всех нас", – считает Кравчук.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что, по мнению Лукашенко, в НАТО создают военную группировку для захвата белорусских земель. По его словам, западные страны "давно хотят создать санитарный пояс между ЕС и Россией".

По мнению незаконного президента, события в Беларуси западные страны используют для "давления на Российскую Федерацию".