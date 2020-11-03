Кравчук раскрыл стратегию Украины по Донбассу в ТКГ

Украинская сторона намерена предложить на переговорах Трехсторонней контактной группы новый документ по урегулированию ситуации на Донбассе. Его первый пункт – прекращение войны.

Об этом в интервью Интерфакс-Украина сообщил глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук. По его словам, у представителей оккупантов это основополагающее условие вообще не упоминается.

"Если читать их документ, а я его листал, там есть вещи разные, но там нет самого первого – чтобы это все начать, нужно прекратить войну. Первое, что мы сделаем, мы скажем: прекращаем войну, дальше передача контроля над границей, все выходят, незаконные вооруженные формирования, наемники, остальные покидают территорию Украины, и мы войну прекращаем", – объяснил Кравчук.

"Далее, второй шаг: мы проводим выборы тогда на этих территориях, и на выборах по украинскому законодательству выбирают легитимную власть. Это два условия, без которых ничего дальше нельзя сделать", – подчеркнул он.

Только после них, убежден Кравчук, можно будет заниматься восстановлением экономики и нормализацией жизни на временно оккупированных территориях.

"То есть это уже совершенно конкретные экономические, социальные, политические, правовые шаги. Наш документ будет построен таким образом. Мы не хотим принимать документ, который нельзя будет выполнить", – резюмировал глава украинской делегации в ТКГ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кравчук заявил, что представители России на переговорах выдвинули новое предложение по урегулированию ситуации на Донбассе. Предложение касалось новой пошаговой карты по изменению ситуации в течение многих лет. Украина взяла время для подготовки плана действий и, возможно, представит его 11 ноября.