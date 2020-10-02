Кравчук раскритиковал скандальные заявления Фокина

Позиция отстраненного от исполнения обязанностей заместителя главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Витольда Фокина о войне РФ и Украины противоречит государственной политике.

А для должности, которую он занимал, это недопустимо. Такое мнение высказал первый президент Украины и глава делегации Леонид Кравчук в эфире телеканала "Украина 24".

"Его заявление на комитете о том, что он не видит войны между Россией и Украиной, я осуждаю, как неправильное, которое противоречит государственной политике Украины, и не только", – отметил он.

Политик подчеркнул, что такой позиции – о войне России против Украины – придерживаются и в международных организациях. По его словам, представитель Украины в ТКГ должен придерживаться именно позиции государства, а не высказывать от ее имени свое личное мнение.

"Мы не можем пренебрегать такой позицией, особенно члена делегации, который должен в любой форме придерживаться государственной политики, и свободное толкование здесь недопустимо", – добавил Кравчук.

Напомним, что накануне разгорелся громкий скандал вокруг первого премьер-министра Украины Витольда Фокина, который заявил, что якобы не видит войны между Россией и Украиной.

Он делал резонансные заявления о Донбассе и до этого, а 30 сентября президент Владимир Зеленский решил отстранить Фокина от переговоров в рамках Трехсторонней контактной группы, уволив его с должности. Зеленский отметил, что в Офисе президента "неприятно поражены" личными оценками и комментариями Фокина.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Леонид Кравчук заявил, что в Трехсторонней контактной группе заранее не знали, какова позиция Витольда Фокина относительно войны на Донбассе, а свою судьбу он решил сам – скандальными заявлениями.