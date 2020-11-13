Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, первый президент Украины Леонид Кравчук прояснил суть нового украинского "Плана совместных шагов" по Донбассу.

По его мнению, нужно исходить из того, что существует не только украинский вариант плана, сказал он в интервью ТСН. Также имеются российский, наработки ОРДЛО, дорожная карта Нормандского формата и политических советников Нормандского формата.

"За все эти годы наработано очень много различных документов, направленных на одну цель – урегулирование военной ситуации на Донбассе", – отметил Кравчук.

Один из документов – Минские договоренности – был подписан во время президентства Петр Порошенко.

"И одно положение очень всем запомнилось – порядок действий на неподконтрольной Украине территории. А именно, что сначала – выборы, а затем контроль над границей и установление украинской власти, или сначала контроль над границей, установление там Украинские украинской власти, а уже потом выборы? В этом документе записано, что сначала выборы, а затем контроль над границей", – пояснил политик.

Кравчук уверен, что именно это уже пять лет остается главным тормозом для любого движения вперед.

"Российская сторона, только происходят какие-то попытки поиска возможных форм действий, которые бы способствовали точному решению любых вопросов, сразу напоминает нам, что мы должны руководствоваться Минскими договоренностями. Здесь возникает главный вопрос, ведь этих сделок не одна, их много, а они берут только одну, которая рассмотрена и в целом одобрена Советом безопасности ООН", – подчеркнул он.

Поэтому Украина попросила политическую подгруппу из всех имеющихся разработать единый план. Он будет рассматриваться на заседании ТКГ, сказал Кравчук.

По срокам, когда это будет сделано, он ответил так: "Трудно сказать, работа очень большая, которая включает в себя не только прекращение военных действий, но и разоружение, демилитаризацию, проведение выборов, формирование там украинской исполнительной и других ветвей власти... Это огромный комплекс безопасности, политических, экономических, социальных и духовных мероприятий".

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что на заседании политической подгруппы в ТКГ 10 ноября взят за основу украинский "План действий" по Донбассу. Также удалось достичь некоторых результатов в обсуждении условий разблокирования российской стороны работы контрольных пунктов въезда и выезда.