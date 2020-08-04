Кравчук провел первую встречу с делегацией в ТКГ: о чем говорил

Леонид Кравчук провел первую встречу с членами украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу.

Она была ознакомительной, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" член делегации, нардеп от "Слуги народа" Андрей Костин.

По его словам, первый президент Украины, который недавно возглавил украинскую делегацию в ТКГ, очень энергично подходил к своей роли.

"Мне очень понравилось, что Леонид Макарович очень энергично подходит к своей роли, с энтузиазмом, и говорил неоднократно о том, что нам надо еще более активно позиционировать нашу делегацию в этих переговорах", – подчеркнул Костин.

Нардеп добавил, что Кравчук подробно останавливался на информационном обеспечении переговорного процесса в рамках ТКГ.

"Он считает, что нам нужно усилить, в том числе, информационное сопровождение нашей работы. Чтобы украинское общество еще больше знало и понимало, что происходит на Минских переговорах", – пояснил Костин.

"Слуга народа" добавил, что делегация встретится еще раз ближе к следующему заседанию ТКГ и ее рабочих групп, которые должны состояться 18-19 августа. Именно тогда будут согласованы позиции для представителей Украины в каждой подгруппе.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук пообещал, что никогда не подпишет какой-либо документ, который навредит государству.