Кравчук призвал ОБСЕ срочно представить "План действий" по Донбассу

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук предложил представителям ОБСЕ презентовать до 4 ноября свой вариант "Плана действий" относительно интенсификации процесса мирного урегулирования конфликта на Донбассе.

Об этом в среду, 28 октября, сообщил Алексей Арестович, назначенный официальным спикером украинской делегации. Он напомнил, что 16 сентября российская сторона заблокировала работу трех из четырех подгрупп в рамках ТКГ.

"Полномочный представитель ОБСЕ, посол Пьер Морель заявил, что дело заключается в базисе переговоров, который бы позволил сдвинуть вперед процесс выполнения договоренностей, достигнутых на высшем уровне в рамках Нормандского формата", – написал Арестович.

"Только благодаря инициативе украинской делегации, таким базисом было признано предложение Кравчука создать под эгидой ОБСЕ "План действий", учитывающий в первую очередь вопросы безопасности и гуманитарные вопросы. Украинская сторона подчеркивает, что именно решение Нормандского формата на высшем уровне является основой для последовательного, поэтапного и всестороннего урегулирования конфликта", – отметил он.

Арестович добавил, что следующее заседание ТКГ запланировано в период с 5 по 10 ноября.

Как писал OBOZREVATEL, недавно Кравчук заявил, что не видит реальных возможностей договориться с Россией и разблокировать переговорный процесс в ТКГ. По его словам, на сдвиг в этом вопросе не повлияют даже местные выборы в Украине.