Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что конфликтная ситуация в закарпатском городе Берегово требует обсуждений, однако о якобы сепаратизме как на Донбассе там речь не идет.

Таким мнением он поделился в эфире ток-шоу "Право на владу" на "1+1", подчеркнув, что много раз бывал в городе при Союзе и украинской независимости (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Скажу точно, что во время советской власти вопрос сепаратизма, как у нас здесь называют, хотя я считаю это не точное название, и другие языковые вопросы никогда не ставили. По крайней мере, большинство людей в этом районе знали русский язык. Поэтому, думаю, что в этом случае источник вопросов, которые мы обсуждаем сегодня, находится не в Берегово, а в Будапеште", – отметил политик.

Кравчук призвал не сравнивать ситуацию в Берегово с событиями, которые происходили на Донбассе

Первый президент считает, что именно там, используя ситуацию и какие-то внутренние проблемы, центральная власть акцентирует внимание на некоторых вопросах, причем не только языковых.

Также Кравчук рассказал о своих встречах с послом Венгрии, на которых тот тоже указывал та эти проблемы. Украинский политик уверен, что самое важное для нас – не искать причин сепаратизма, тем более на языковой почве в Берегово.

"Искать проблемы, а не сепаратизм, в Будапеште. И поэтому самая главная задача Министерства иностранных дел, украинской власти, правительства и президента – найти такие дипломатические отношения на уровне всех сфер, которые бы означали, что Украина создает для своих граждан, которые по происхождению являются венграми, все условия для жизни. И когда там перестанут толкаться вокруг так называемых регионов в Закарпатской области, мы вовсе не будем иметь никаких проблем", – считает он.

При этом первый президент еще раз подчеркнул, что не нужно сравнивать эту ситуацию с той, которая произошла на Донбассе.

"Донбасс – это, во-первых, агрессия, а во-вторых, это миллионы людей. И россиян из них колоссальное количество. Поэтому ясное дело, что Россия это использовала как агрессор, там действительно сепаратизм. А в Береговском районе, убежден, сепаратизма нет и никогда не будет", – подытожил Кравчук.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Министерство развития общин и территорий Украины обнародовало новые проекты районирования украинских областей, в которых идет речь о появлении фактически "венгерского" Береговского района. По мнению писателя Андрея Любки, так украинская власть пошла на первые уступки Будапешту.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что вопрос создания любых национальных автономий в составе Украины пока не обсуждается. Поэтому реализация подобных сценариев на Закарпатье и в Одесской области не представляется возможной.

Также он отметил, что сепаратизма на Донбассе и в Крыму до оккупации не было, а на ситуацию повлияло исключительно вмешательство России.

Украинский журналист, представитель Украины в ТКГ в Минске Денис Казанский подчеркнул, что на Закарпатье не повторится сценарий Донбасса, поскольку эти регионы развивались абсолютно в разных реалиях после обретения Украиной независимости.

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