Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что главе России Владимиру Путину, очевидно, очень нравится смерть людей.

И если это действительно так, то он бы посоветовал ему поменять свои взгляды или уйти с должности. такими мыслями украинский политик поделился в эфире программы "Бацман" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Отметим, что журналист попросила его поделится тем, что бы он сказал лидеру страны-агрессора, окажись на встрече с ним.

Кравчук признался, как бы говорил с Путиным

"Вам, Владимир Владимирович, импонирует, когда проливается кровь людей? Вы гуманитарий или человек, которому нравится, когда умирают люди? Наблюдаю давно за вами. Когда вы где-то в Москве травили людей, где-то на Кавказе детей убивали, не согласились ни с чем, "пусть умирают дети и женщины"... Я пришел к выводу, что вам нравится смерть людей. Это самое страшное, что может быть. Советую вам поменять свои взгляды или уйти". Все", – поделился Кравчук.

При этом подчеркнул, что, если бы он такое действительно сказал в глаза Путину, то, вероятно, это обернулось для него не самым лучшим образом.

"Думаю, что вряд ли бы я в этом положении, не будучи президентом Украины, возвратился бы домой", – признался политик.

Как сообщал OBOZREVATEL, первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что Украине нужно разработать стратегию постепенного возвращения Донбасса. По его мнению, немедленно вернуть оккупированные территории уже не получится.