Кравчук пригласил Скабееву в Киев. Видео

Первый президент Украины, новоназначенный глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук пригласил российскую пропагандистку Ольгу Скабееву в Киев.

С таким предложением Кравчук выступил в эфире пропагандисткой программы "60 минут", которую Скабеева ведет вместе со своим мужем Евгением Поповым.

Кравчук предложил Скабеевой посетить столицу после того, как она разразилась очередным заявлением об украинских националистах.

"Приезжайте в Киев, я вас приглашаю. Я вас посажу в красивое кресло, сяду напротив, поставим перед собой монитор и будем говорить два часа. Я абсолютно уверен, что вы поменяете свою точку зрения", – сказал Кравчук.

Скабеева пожаловалась, что числится в базе "Миротворца".

"Что со мной произойдет, я боюсь даже представить. Но, тем не менее, спасибо", – ответила пропагандистка.

Как писал OBOZREVATEL, накануне Кравчук назвал условие, при котором нужно будет менять нынешний формат переговоров.