Кравчук предупредил о полном срыве работы ТКГ

Если Верховная Рада Украины не проголосует за изменения в закон о местных выборах на Донбассе, работа Трехсторонней контактной группы будет заблокирована.

Об этом в интервью "Стране" заявил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук, отметив, что сейчас в Раде обсуждается этот вопрос.

Он был поднят на фоне заявления "министра иностранных дел ДНР" Натальи Никаноровой, что без отмены или внесения поправок в постановление об отмене местных выборов невозможен прогресс ни по одному направлению работы в соответствии с этими же минскими договоренностями.

"По тому, что изучал лично я, скажу что – да, в этом постановлении есть несоответствия. Как поступит Верховная Рада я не знаю, но есть поправка депутата от фракции "Слуга Народа" Александра Качуры, который также увидел необходимость внести в это постановление соответствующие коррективы. Сейчас этот вопрос находится на обсуждении и возможном решении", – отметил Кравчук.

Если парламент не пойдет на изменение постановления, дальнейшая возможность работать будет заблокирована, сказал глава делегации.

"Сегодня Россия и ОРДЛО открыто про это говорят. Они ждут пока мы говорим, что этот вопрос в работе. Но тогда вся ответственность будет на Верховной Раде", – добавил он.

Также он рассказал о вопросах, которые поднимались на заседании ТКГ 18 сентября, отметив, что главным пунктом на данный момент является продление всеобщей тишины. По его словам, продвижение есть.

"Также мы обсуждали вопрос обмена пленными. Украинская сторона подала свой список и попросила ОРДЛО подать свой, но они заявили, что список подавать не будут, пока Рада не отменит или уточнит постановление о проведении местных выборов. Это значит, что вопрос обмена пленными уже заблокирован. Если мы не приведем постановление Верховной Рады о проведении выборов в соответствие к международным документам, что бы мы не говорили, Россия и ОРДЛО не согласятся с этим. Они заявляют, что мы отказываемся от минских соглашений", – добавил Кравчук.

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