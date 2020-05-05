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5 мая • обновлено в 18:01
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Кравчук предостерег Зеленского от развала Украины и анархии

12.7т
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Первый президент Украины Леонид Кравчук обратился к нынешнему главе государства Владимиру Зеленскому и призвал сохранить целостность страны в кризисный период.

Также свой посыл он адресовал Верховной Раде и Кабмину, отметив, что в такое непростое время, как сейчас, крайне важно не дать выйти ситуации из-под контроля. Текст послания Кравчука опубликовал сайт "Гордон".

"Уважаемый президент, Владимир Зеленский! Уважаемые Верховная Рада и правительство Украины! Позволю себе, полагаясь на свой немалый опыт, напомнить вам, что развал государства начинается с принятия решений, которые не соответствуют национальным интересам, и неумения или неспособности добиться выполнения необходимых для жизни страны решений и данных властью обещаний", – отметил первый лидер независимой Украины.

Кравчук и Зеленский

Кравчук и Зеленский

"Сегодня мы стоим на грани, за которой анархия и вседозволенность. Остановите это, пока не поздно! Каждый чиновник должен нести ответственность (подчеркиваю, юридическую) за "беспредел", – добавил он.

Кравчук также отметил, что государство не может оставлять без реагирования угрожающие действия кого-либо, особенно когда идет речь о возможной гибели людей. Он выразил убеждение в том, что нравственная пустота и дикость должны сурово наказываться, иначе Украина не сможет выбраться из пропасти.

"Сегодня вопрос стоит так: каждый гражданин Украины своими действиями либо помогает государству и себе, либо мешает, подвергая при этом угрозе и собственную жизнь. Выбора тут не существует. Объективная боль сильнее наших желаний. Не хочется верить, что часть людей, даже во время выбора между жизнью и смертью, понимает демократию как вседозволенность, как нежелание думать и действовать в рамках гуманных и духовных ценностей", – поделился своим мнением с властью Украины первый президент.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кравчук откровенно высказался о политике Зеленского и экономическом кризисе. Первый президент Украины заявил, что выступает за ослабление сотрудничества с МВФ, однако из-за эпидемии COVID-19 власть была вынуждена вести переговоры о новом кредите, чтобы "спасти украинцев".

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Персоны
Владимир Зеленский Леонид Кравчук
Место
Украина
Теги
Верховная Рада Украины Кабинет министров Украины
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Ostrovskiy Oleg
Ostrovskiy Oleg
"Сьогодні ми стоїмо на межі, за якою анархія і вседозволеність. Зупиніть це, поки не пізно! Кожен чиновник має нести відповідальність (наголошую, юридичну) за свавілля".... Золоті слова... Свавілля, обо перевищення повноважень, або узурпацію влади (це все синоніми)
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