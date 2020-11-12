Кравчук предложил вывести с Донбасса террористов, которые "просто воевали"

Борис Бондарь Политика 16:00, 12.11.2020 Обновлено: 16:39, 12.11.2020

Террористы на Донбассе, которые совершали военные преступления, должны понести наказание, а те, кто не убивал, должны просто уйти с территории Украины.

Такое мнение высказал в интервью "Настоящему времени" глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук. По его словам, за нарушение перемирия должны понести наказание боевики ОРДЛО.

"Те, кто прибыл, разные наемники, они разоружаются и выводятся из Украины. Если они преступники, если они убивали, насиловали, грабили, совершали военные преступления, преступления против человечности, они должны нести наказание", – сказал Кравчук.

Он также отметил, что местные жители, которые принимали участие в боевых действиях, просто должны сдать оружие.

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 ноября Леонид Кравчук заявил, что Украина подготовила "План совместных шагов" для Трехсторонней контактной группы. Он предусматривает полное прекращение войны на Донбассе в начале 2021 года и демилитаризацию ОРДЛО.

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