Кравчук предложил восстановить Донбасс за деньги подписантов Будапештского меморандума: пропагандисты его высмеяли

Первый президент Украины Леонид Кравчук во время интервью российской пропагандистке Ольге Скабеевой предложил восстанавливать Донбасс за счет специального фонда, который должны наполнить все страны-подписанты Будапештского соглашения.

"Украина сдала ядерное оружие, 175 шахт. Каждая шахта стоила миллиард долларов тех денег. Сейчас это около 300 миллиардов. Я задаю вопрос, мы имеем право на создание специального фонда, чтобы восстанавливать те регионы, которые разрушены? Если к этому присоединиться Россия и скажет свое веское слово, мы сможем создать такой фонд", – заявил Кравчук и вызвал недоуменные улыбки у присутствующих в студии.

"Подождите, Леонид Макарович. Где логика: ядерные шахты в обмен на деньги для Донбасса", – спросила Скабеева.

Кравчук пояснил, что сначала надо определится, поддерживает ли такой фонд Россия.

"Надо договориться о фонде. И чтобы не Россия вносила, а вносили те, кто не затрачивает сегодня на ядерное оружие столько, сколько затратили бы, если бы Украина не показала пример ликвидации ядерного оружия. Что тут неясного?! Вы просто не хотите понять меня", – эмоционально заключил Кравчук.

Как сообщал OBOZREVATEL, первый президент Украины Леонид Кравчук во время интервью российской пропагандистке Ольге Скабеевой пошутил про импотентов и перешел на крик, когда вопрос коснулся того, как кремлевские СМИ рассказывают об Украине.