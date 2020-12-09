Кравчук предложил усилить давление на Россию, отсоединив SWIFT

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук предложил усилить давление на Россию, отключив им платежную систему SWIFT.

Об этом первый президент Украины сообщил после намерений предложить РФ отложить дорожные карты и сосредоточиться на выполнении уже согласованный решений в рамках нормандского формата. Если же россияне откажутся – необходимо усилить давление, передает "РБК-Украина".

"Давление на Россию должно быть, она другого не понимает, она никогда не считала политико-дипломатический переговорный процесс возможным для себя", – отметил политик.

Кравчук добавил, что отключение международной платежной системы SWIFT может стать новым этапом в санкциях против России.

"Мы официально должны сказать: мы сделали все, исчерпали все возможности и видим тупик. Но это не значит, что мы уже завтра прекратим минский формат. Мы и дальше будем в нем работать, прилагать все усилия, но когда увидим, что мы уже пошли на последние шаги, тогда будет "план Б", – пояснил дипломат.

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