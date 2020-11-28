Кравчук пояснил, почему и как Россия избегает обмена пленными
Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что российская сторона на переговорах по Донбассу блокирует все инициативы, кроме режима тишины.
В эфире телеканала "Украина 24" он уточнил, что это касается и обмена пленными.
По словам Кравчука, также не решаются вопросы разминирования и разблокирования контрольных пунктов въезда и выезда.
"Это привязывается российской стороной к определенным предпосылкам. Одной из предпосылок в свое время было постановление Рады о местных выборах, а сейчас предпосылка – принятие дорожной карты, которую подготовили ОРДЛО", – объяснил Кравчук.
При этом он добавил, что определенные результаты переговоров есть. Речь идет о режиме прекращения огня на Донбассе.
Как сообщал OBOZREVATEL, по данным российских СМИ, представители РФ не согласились на проведение обмена пленными между Украиной и террористами "Л/ДНР" до Нового года.
Украинскую сторону обвинили в якобы невыполнении своих обязательств по снятию юридических претензий с освобожденных лиц.
Ранее Украина подала на обмен список из 11 пленных.