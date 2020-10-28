Кравчук пояснил, почему Арестовича назначили спикером украинской делегации в ТКГ

Назначению Алексей Арестовича советником и спикером украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу способствовал его "военный опыт" и компетенция в вопросах войны на востоке Украины.

Об этом сказал глава украинской делегации в ТКГ, первый президент Украины Леонид Кравчук в комментарии журналистам Telegram-канала PavlovskyNews. Он отметил, что против назначения Арестовича "никто не возражал", хотя его кандидатура обсуждалась около месяца.

По словам журналистов, Кравчук считает, что "Арестович не раз демонстрировал свою способность к глубокому информационному сообщению всего, что касается войны на Донбассе".

Алексей Арестович и Леонид Кравчук. Facebook Арестовича

"Человек имеет своё мнение, оно часто спорное в сравнении с мнением других людей. Если бы оно было не спорное, то одно мнение было бы у всех. 300 млн и все имеют одну мысль. Это было бы прекрасно. Я шучу, конечно. Но в принципе я отношусь с уважением к людям, которые имеют мнение, отстаивают его, аргументируют и ведут такую работу, которая является интересной. Необходимо, чтобы то, что будет писаться, читали. Это же тоже важно, правильно?" – прокомментировал Кравчук.

Как писал OBOZREVATEL, 28 октября Алексей Арестович сообщил, что назначен советником по информационной политике с полномочиями "единого голоса" по информированию СМИ, международных партнеров и народа Украины.

Ранее Арестович признался, что не считает себя патриотом Украины либо какой-то другой страны, а национальные вопросы его совершенно не волнуют. Эксперт заявил, что ему приходилось много врать с 2014 года.