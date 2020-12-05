Кравчук пояснил, что вынудило Украину отдать ядерное оружие

Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, что в 90-х годах вынудило страну отказаться от своего ядерного статуса.

По его словам в эфире телеканала "Украина 24", мы не могли отдать ядерное оружие, поскольку страна не производила ядерные боеголовки. Они завозились из России.

При этом в Украине стояли 176 носителей, а ядерных боеголовок было 1300.

"И все в жизни имеет начало и имеет окончание. Так и боеголовки – они не вечны, наступает время, когда их надо менять. В 1997 году "срок жизни" боеголовок заканчивался, они становились опасными. Их нужно было снять с ракет и поставить новые, а у нас их не было, боеголовки не продаются. И, конечно, Россия никогда не обещала Украине, что заберет старые и поставит новые", – рассказал Кравчук.

По его словам, в этой ситуации у Украины "не было другого пути".

"Были и вопросы давления, но если бы мы знали, что имеем свои боеголовки, полигоны для испытаний, возможность контролировать ядерное оружие – ясное дело, что можно было бы договариваться и говорить, что раз вы давите, мы будем искать другие варианты. Но тут давление совмещалось с объективной ситуацией, когда ядерное оружие становилось опасным", – добавил Кравчук.

Он рассказал, что ученые на документах показывали, что если Украина не сделает этого шага, то ядерный Чернобыль просто "покажется цветочками".

"Каждая из тех боеголовок в десятки раз больше той, которая была сброшена на Хиросиму и Нагасаки. Украина приняла декларацию, что в перспективе будет безъядерным государством", – пояснил Кравчук.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, ровно 26 лет назад, 5 декабря 1994 года, был подписан Будапештский меморандум – международное соглашение о неядерном статусе Украины.