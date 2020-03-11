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11 марта • обновлено в 10:07
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Кравчук похвалил мирный план Зеленского

1.3т
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Первый президент Украины Леонид Кравчук одобрил мирные инициативы нынешнего главы государства Владимира Зеленского и заявил, что они соответствуют сложившейся ситуации.

Комментарий по этому поводу политик дал Telegram-каналу Pavlovsky News (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Леонид Кравчук

Леонид Кравчук

"Еспресо.TV"

"Я оцениваю его (план. – Ред.) как адекватный нашим возможностям. Я всегда стоял и стою на том, что нельзя ставить задания, для которых нет условий, к совершению которых нация не готова. Поэтому этот план адекватен ситуации и народу украинскому, украинской политике и власти", – сказал Кравчук.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • журналист Юрий Бутусов пристыдил президента Владимира Зеленского за молчание об обстрелах на Донбассе и обострении ситуации на фронте в целом.

  • Он выразил мнение, что Зеленский словами о провокациях успокаивает себя и боится признаться, что его стратегия "примирения" с Путиным за счет сворачивания боевых действий украинскими войсками провалилась.

  • Напомним, 10 марта по военному грузовику одного из подразделений ООС оккупанты открыли огонь из противотанкового ракетного комплекса вблизи населенного пункта Пески. В итоге погибли два бойца ООС, еще девять получили ранения.

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Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе
Персоны
Владимир Зеленский Леонид Кравчук
Место
Украина
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kiy Valeriy
kiy Valeriy
А тим часом "Сьогодні, 10 березня, Україна втратила трьох своїх захисників: на фронті російсько-української війни загинули Андрій Ведешин, 1986 року народження та Віктор Солтіс. У госпіталі помер 23-річний Богдан Петренко, який 4 березня отримав важке поранення", – написав Волонтер Микола Лазарович. З@"бісь зараза адекватний план.
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