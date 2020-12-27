Кравчук поддержал идею Зеленского о всеобщей мобилизации

Первый президент Украины Леонид Кравчук назвал реакцией нормального человека заявление нынешнего главы государства Владимира Зеленского о возможности всеобщей мобилизации украинцев. В частности, в том случае, если Россия нападет на страну с оккупированного ею Крыма.

Он отметил, что на его месте отреагировал бы так же. Комментарием глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по вопросам урегулирования ситуации на Донбассе поделился в эфире канала "Украина 24".

Прежде всего политик отметил, что в этой ситуации нужно акцентировать внимание на вопросе: "Если бы из Крыма было нападение РФ, как бы вела себя Украина?", который журналисты задали Зеленскому.

Кравчук подчеркнул, что в вопросе прозвучало "если бы", поэтому и ответ президента был в том же ракурсе. Он также добавил, что глава государства не мог ответить иначе.

"Если мы сейчас с вами начнем делать попытку перевести это в сугубо практическую плоскость, как я слышу, говорят некоторые наши, в частности, должностные лица – то до этого еще очень далеко. Когда я был уже не президентом, меня тоже спросили: если бы враг пришел на вашу землю, что бы вы делали? Я сказал, что имею достаточное количество разнокалиберного оружия, стрелял бы в каждого врага, кто стал на мою землю, пока оружие держат руки и пока смотрят глаза, буду бить врага, а не жить по принципу "подставлять вторую щеку". Поэтому это (слова Зеленского. – Ред.) нормальный ответ патриота Украины, человека, который любит свою землю", – подытожил первый президент.

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