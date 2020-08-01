Первый президент Украины Леонид Кравчук озвучил свои первые шаги в составе Трехсторонней контактной группы по Донбассу, которые он намерен предпринять.

В эфире телеканала "Украина 24" Кравчук, который возглавил украинскую делегацию в ТКГ, заявил, что прежде всего речь идет о создании фонда восстановления и свободной экономической зоны.

"Первый шаг – наступательный. Начнем с Будапештского меморандума. Украина тогда сложила ядерное оружие, 175 ракет. На каждой ракете стояло по пять боеголовок, в целом – больше 1000. Каждая шахта стоила миллиард долларов, тех долларов, сейчас это около 300 млрд. И этот шаг Украины имел очень большое значение для уменьшения ядерных арсеналов и затрат на ядерные арсеналы тех ядерных государств, которые сегодня существуют", – отметил он.

Кравчук пояснил, что, исходя из этого, Украина имеет право поднимать вопрос о создании специального фонда для восстановления Донбасса.

Касательно свободной экономической зоны на Донбассе, первый президент уточнил, что ее нужно создать не только на подконтрольных территориях.

"Когда я был президентом, мы создали свободную экономическую зону, куда вошли Донецкая, Луганская, Днепропетровская области. Потом об этом забыли. Я думаю, сейчас это также надо сделать – не только на контролируемых территориях, а во всех областях. И когда люди займутся конкретными делами, туда пойдут инвестиции. И не надо будет говорить о каком-то особом статусе Донбасса", – подчеркнул Кравчук.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кравчук назвал условие, при котором нужно будет менять нынешний формат переговоров.