Кравчук озвучил критерии для кандидата на замену Фокина в ТКГ

При выборе кандидата в украинскую делегацию Трехсторонней контактной группы по вопросам урегулирования ситуации на Донбассе стоит обращать внимание как на его позицию, так и на профессионализм.

В частности, человек должен быть глубоко погруженным в ситуацию и не импровизировать в своих высказываниях. Об этом в эфире канала "Украина 24" заявил глава делегации Леонид Кравчук, комментируя среди прочего отставку своего первого заместителя Витольда Фокина.

Прежде всего он отметил, что с отстранением от должности политика, который отличился рядом скандальных заявлений относительно оккупированных РФ территорий Украины, работа в делегации не остановилась.

"Витольд Павлович занимал должность минимальный срок, и до этого не было такой должности, делегация работала. Поэтому это не значит, что с оставлением ее Фокиным, у нас будут большие пробелы в наших возможностях", – сказал Кравчук.

Он подчеркнул, что его новый заместитель не обязательно должен быть родом из Донбасса, но при этом хорошо ориентироваться в ситуации, которая сложилась вокруг региона.

"Важны политическая позиция и профессионализм. Чтобы это не был человек, который импровизирует. Чтобы он очень серьезно погружался в ситуацию, знал ее и не спешил с выводами или оценками", – назвал Кравчук главный критерий для претендента на замену Фокина.

Он также отметил, что сейчас в стране все воспринимается очень остро, поэтому спешить с выбором нового заместителя не будут.

"Смерть – это самое страшное, что можно представить. И люди реагируют на это очень остро. Поэтому мы будем смотреть со всех сторон", – добавил Кравчук.

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