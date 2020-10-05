Кравчук озвучил критерии для кандидата на замену Фокина в ТКГ
С выбором нового заместителя главы украинской делегации пока не будут спешить
Претендент на должность не обязательно должен быть родом из Донбасса
Но этот человек точно не должен импровизировать в своих высказываниях
При выборе кандидата в украинскую делегацию Трехсторонней контактной группы по вопросам урегулирования ситуации на Донбассе стоит обращать внимание как на его позицию, так и на профессионализм.
В частности, человек должен быть глубоко погруженным в ситуацию и не импровизировать в своих высказываниях. Об этом в эфире канала "Украина 24" заявил глава делегации Леонид Кравчук, комментируя среди прочего отставку своего первого заместителя Витольда Фокина.
Прежде всего он отметил, что с отстранением от должности политика, который отличился рядом скандальных заявлений относительно оккупированных РФ территорий Украины, работа в делегации не остановилась.
"Витольд Павлович занимал должность минимальный срок, и до этого не было такой должности, делегация работала. Поэтому это не значит, что с оставлением ее Фокиным, у нас будут большие пробелы в наших возможностях", – сказал Кравчук.
Он подчеркнул, что его новый заместитель не обязательно должен быть родом из Донбасса, но при этом хорошо ориентироваться в ситуации, которая сложилась вокруг региона.
"Важны политическая позиция и профессионализм. Чтобы это не был человек, который импровизирует. Чтобы он очень серьезно погружался в ситуацию, знал ее и не спешил с выводами или оценками", – назвал Кравчук главный критерий для претендента на замену Фокина.
Он также отметил, что сейчас в стране все воспринимается очень остро, поэтому спешить с выбором нового заместителя не будут.
"Смерть – это самое страшное, что можно представить. И люди реагируют на это очень остро. Поэтому мы будем смотреть со всех сторон", – добавил Кравчук.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее:
Фокин отличился рядом скандальных заявлений по Донбассу. Так, он заявил, что война на Донбассе началась из-за языкового вопроса, призвал Украину пойти на новые уступки перед РФ в ходе переговоров.
Фокин также последовательно отстаивает позицию необходимости провозглашения всеобъемлющей амнистии для боевиков ОРДЛО и неоднократно заявлял о необходимости предоставления особого статуса всему Донбассу, а не только отдельным районам Донецкой и Луганской областей, которые сейчас находятся под российской оккупацией.
Кроме этого, Фокин сказал, что готов вести переговоры с главарями "Л/ДНР", если будет соответствующее поручение президента или Верховной Рады.
Комитет Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти проголосовал за инициирование постановления об обращении парламента к президенту с требованием уволить Фокина.
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков призвал отстранить Фокина от переговоров по Донбассу.
Вскоре отреагировал и глава Офиса президента Андрей Ермак. Он заявил, что Фокин не виноват в договорах, которые ранее подписывала Украина, но отметил, что заявления первого премьера не оправдывают его.
Также разгорелся новый скандал вокруг Витольда Фокина, который заявил, что якобы не видит войны между Украиной и Россией.
30 сентября президент Владимир Зеленский решил устранить Фокина от переговоров в рамках Трехсторонней контактной группы.
Глава государства отметил, что в ОПУ "неприятно поражены" личными оценками и комментариями политика.