Кравчук ответил, с кем готов вести переговоры в ОРДЛО

Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе, первый президент Леонид Кравчук заявил, что стороной переговоров по Донбассу может стать "гражданское общество" оккупированных территорий.

Об этом он сказал в интервью "Радио Свобода", отвечая на вопрос, с кем конкретно на оккупированной части Донбасса он готовы садиться за стол переговоров.

"Это гражданское общество прежде всего. Это люди, которые не участвуют в управлении, не участвовали в войне, непосредственно с винтовкой в ​​руках, не пытали тех, кто попал в плен. Это люди, которые работают в высших учебных заведениях, в школах, в общественных организациях – я готов их слушать", – ответил политик.

Он добавил, что когда желание прекратить войну будет у людей, которые там живут и тех, которые находятся за пределами оккупированных территорий, "Москва услышит лучше".

"Для того, чтобы Москву убедить, надо не только желание Киева, их трудно убеждать", – отметил Кравчук.

"Подчеркиваю, что это миллион семьсот тысяч человек, тогда Москва услышит лучше и также будет идти навстречу людям. Я в это верю", – добавил он.

Глава делегации ТКГ подчеркнул, что Украина должна "действовать разумно, взвешенно, опытно", чтобы не дать Кремлю манипулировать на якобы "внутреннем" конфликте.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Леонид Кравчук назвал "закрытую тему", которую нельзя обсуждать в ТКГ на при каких условиях.