Кравчук ответил на слова Зеленского о возможности возглавить украинскую делегацию в ТКГ

Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что готов войти в состав украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе.

Однако отметил, что официального предложения от действующего гаранта не получал, хотя Владимир Зеленский и обмолвился о его кандидатуре. Об этом он сказал в комментарии "Сегодня".

"Президент Зеленский назвал и мою кандидатуру, и кандидатуру Резникова. Когда мне официально предложат, и я приму решение, то тогда и можно будет говорить об этом. Как я могу решать, когда мне не было предложения?" – прокомментировал Кравчук.

При этом он подчеркнул, что и назначение вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова председателем украинской делегации в ТКГ будет хорошим шагом, если так решит президент.

"Я высоко оцениваю Резникова, он профессионал, давно занимается этим вопросом. Если его назначат, то это будет замечательно", – добавил Кравчук.

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