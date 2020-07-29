Кравчук ответил на слова Зеленского о возможности возглавить украинскую делегацию в ТКГ
Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что готов войти в состав украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе.
Однако отметил, что официального предложения от действующего гаранта не получал, хотя Владимир Зеленский и обмолвился о его кандидатуре. Об этом он сказал в комментарии "Сегодня".
"Президент Зеленский назвал и мою кандидатуру, и кандидатуру Резникова. Когда мне официально предложат, и я приму решение, то тогда и можно будет говорить об этом. Как я могу решать, когда мне не было предложения?" – прокомментировал Кравчук.
При этом он подчеркнул, что и назначение вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова председателем украинской делегации в ТКГ будет хорошим шагом, если так решит президент.
"Я высоко оцениваю Резникова, он профессионал, давно занимается этим вопросом. Если его назначат, то это будет замечательно", – добавил Кравчук.
Как сообщал OBOZREVATEL:
второй президент Украины Леонид Кучма сложил полномочия председателя делегации Украины в ТКГ в Минске по урегулированию ситуации на Донбассе, о чем было официально объявлено 28 июля.
По словам источников в Офисе президента, Кучма сделал это из-за своего преклонного возраста.
Журналист, представитель ОРДЛО в ТКГ Сергей Гармаш предположил, что вместо Кучмы украинскую делегацию, скорее всего, возглавит Алексей Резников.
Со своей стороны секретарь СНБО Алексей Данилов выразил убеждение, что после прекращения работы в ТКГ Леонид Кучма не будет оставаться в стороне от переговоров по Донбассу.
Вице-премьер Алексей Резников заявил, что будет исполнять обязанности главы украинской делегации в ТКГ вместо Леонида Кучмы, пока президент не назначит своим указом нового ее руководителя.
Глава государства Владимир Зеленский заявил, что украинскую делегацию в Трехсторонний контактной группе по Донбассу может возглавить первый президент Украины Леонид Кравчук.