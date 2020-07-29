Кравчук ответил на слова Зеленского о возможности возглавить украинскую делегацию в ТКГ

Марина Лисничук Политика 14:04, 29.07.2020 Обновлено: 14:32, 29.07.2020

Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что готов войти в состав украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе.

Однако отметил, что официального предложения от действующего гаранта не получал, хотя Владимир Зеленский и обмолвился о его кандидатуре. Об этом он сказал в комментарии "Сегодня".

"Президент Зеленский назвал и мою кандидатуру, и кандидатуру Резникова. Когда мне официально предложат, и я приму решение, то тогда и можно будет говорить об этом. Как я могу решать, когда мне не было предложения?" – прокомментировал Кравчук.

При этом он подчеркнул, что и назначение вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова председателем украинской делегации в ТКГ будет хорошим шагом, если так решит президент.

"Я высоко оцениваю Резникова, он профессионал, давно занимается этим вопросом. Если его назначат, то это будет замечательно", – добавил Кравчук.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Глава государства Владимир Зеленский заявил, что украинскую делегацию в Трехсторонний контактной группе по Донбассу может возглавить первый президент Украины Леонид Кравчук.

Комментировать
Политика

Смотрите также

В Кропивницком нашли повешенным 33-летнего капитана ВСУ: эксклюзивные детали

Следующим будет Путин? - Нацсовет призвали отреагировать на выступление Кирилла в эфире укрТВ

В Киеве улицу Российскую переименовали в честь погибшего на Донбассе украинского воина

Зеленский пригрозил мощным ответом ВСУ на обстрелы террористов

У Зеленского пояснили нарушение перемирия на Донбассе