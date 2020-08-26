Кравчук оценил закрытую встречу в ВРУ по выборам на Донбассе

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе заявил, что доволен встречей с депутатами, на которой обсуждалось его письмо о проведении выборов в ОРДЛО.

Закрытую беседу с представителями парламентского Комитета по вопросам организации государственной власти, которая состоялась 26 августа, он назвал не абстрактной. Об этом сообщает Telegram-канал PavlovskyNEWS.

"Конструктивная встреча. Очень глубоко депутаты проанализировали ситуацию и рассмотрели мое обращение со всех сторон. Но нужно было найти путь решения этого вопроса", – отметил политик.

Он подчеркнул, что выборы на Донбассе обязательно состоятся, но только тогда, когда для этого будут созданы соответствующие условия.

По словам Кравчука, теперь рабочая группа должна будет изучить и подготовить предложения, которые позволят Украине выполнять международные договоренности в части предоставления жителям Донбасса возможности голосовать на местных выборах. Речь идет о новом законе, который может обеспечить проведение выборов на дипломатических засадах.

"Там, где будет возможность организовать выборы, они будут проведены", – сказал он.

Также первый президент отметил, что определенность в этом вопросе возможна после создания рабочей группы, которая может появиться уже завтра.

"На этом этапе говорить, что уже решен этот вопрос, я и не наделся. Ведь это не просто сделать. Но главное, что договорились о дороге вперед – не блокировать вопросов, которые нужно решить", – подытожил Кравчук.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Верховной Раде Украины 26 августа собрали заседание комитета по вопросам организации государственной власти при участии главы украинской делегации в ТКГ Леонида Кравчука. Нардепы от "Слуги народа" поделились подробностями беседы.