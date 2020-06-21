Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что сейчас нельзя оценить серьезность угрозы для независимости Беларуси со стороны России.

В частности, в такой сложный для соседней страны период во время президентской избирательной кампании. Об этом он заявил в интервью "Радио Свобода".

"Сложно предсказать поведение России. Я знаю это по опыту Украины. Мы постоянно подчеркиваем, что никто не может предсказать поведение РФ", – пояснил политик.

По его мнению, это из-за того, что Россия никогда не придерживалась международных принципов. Кроме этого, в этой стране считают, что только они идут правильным путем, а все остальные, учитывая Европу и США, мешают им.

"Поэтому поведение Путина и его кремлевского окружения может быть просто неожиданным, в частности, относительно Беларуси", – подчеркнул первый президент.

Он напомнил, что украинцы тоже не надеялись, что Россия аннексирует Крым и начнет агрессию на Донбассе: "никто не ожидал этого, но однажды все началось".

"Есть угроза со стороны России, пока там существует не демократическое правительство, пока там будут управлять люди, которые намерены изменить мировой порядок, влиять на все процессы, происходящие не только в Европе, но и в мире", – резюмировал Кравчук.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в случае, если он поступит демократично в решении протестной ситуации в стране накануне выборов, то вообще потеряет государство. В то же время его самого граждане "проклянут".