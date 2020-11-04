Кравчук оценил Трампа и Байдена с точки зрения пользы для Украины

С точки зрения решения проблемы российской агрессии против Украины не имеет значения, кто именно – Дональд Трамп или Джо Байден – станет президентом США.

Такое мнение в эфире телеканала Obozrevatel TV высказал первый президент Украины, председатель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук. "Я убежден, что США не могут быть равнодушными к Украине", – сказал он.

"Демократическая система в Соединенных Штатах, которая состоит из многих факторов, настолько отработана, сосуществование двух основных партий настолько взаимно отработано, что фактически не имеет большого значения, кто будет президентом", – сказал Кравчук.

По его мнению, несмотря на ведущую роль США в мире, это государство не может стоять в стороне от проблем Украины. "Они будут действовать адекватно своей стратегии, своей внешней политике, независимо от того, кто будет президент", – подчеркнул он.

Первый президент добавил, что так же не имеет значения фамилия главы США с точки зрения его привлечения к "нормандскому" или возможному "будапештскому" формату переговоров по Донбассу.

"С администрацией Трампа мы работали, у нас были нормальные отношения, насколько я понимаю и вижу, как это возможно в таких ситуациях, потому что Украина для США не была ключевой страной в глобальном мире. Пожалуй, и не будет ключевой в ближайший период, пока мы сами не станем ключевым государством", – отметил Кравчук.

Он также поделился прогнозами относительно результатов президентских выборов в США, состоявшихся 3 ноября. "У меня ощущение, что может победить Трамп. Такое впечатление, что у Трампа есть небольшое преимущество", – сказал первый президент Украины.

Как писал OBOZREVATEL, российский оппозиционный политик Илья Пономарев предположил, что политика США в отношении Украины при президенте Трампе и президенте Байдене не претерпит существенных изменений.