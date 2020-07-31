Кравчук отсек особый статус Донбасса и назвал главную его опасность

Кравчук об особом статусе Донбасса: это уже не будет территория в составе Украины.

Новый глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины, первый президент Леонид Кравчук заявил, мол, не понимает, что такое особый статус Донбасса.

По его словам, это может привести к самому худшему – исчезновению части украинского государства. Об этом он сказал в интервью "Суспільному".

"А по вопросу особого статуса, это уже какое-то отдельное государство будет, с какими-то особыми политическими полномочиями..." – предположил Кравчук.

Он подчеркнул, что в попытке достичь такого особого статуса можно дойти до того, что боевики "будут иметь собственную полицию, внутренние силовые структуры, войска и пограничников" на оккупированных территориях. По мнению первого президента, в таком случае "это уже не будет территория в составе Украины".

В этом контексте он напомнил о том, как во времена своего президентства подписал закон о свободной экономической зоне на Донетчине и Луганщине.

"Это мог бы быть один из шагов для того, чтобы люди начали действовать и решать сложные вопросы, привлекая туда инвестиции, чтобы сравнительно быстро восстановить жизнь и дать людям шанс работать, зарабатывать и жить нормально", – объяснил Кравчук.

Как сообщал OBOZREVATEL, первый президент Украины Леонид Кравчук заявил о необходимости компромиссов в переговорах по Донбассу, однако не в вопросах суверенитета, территориальной целостности, независимости и неприкосновенности границ.