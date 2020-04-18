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18 апреля • обновлено в 21:07
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Кравчук откровенно высказался о Зеленском и кризисе в Украине

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Первый президент Украины Леонид Кравчук поддержал политику нынешнего главы государства Владимира Зеленского.

В эфире ток-шоу "Голос народа" Кравчук отметил, что выступает за ослабление сотрудничества с МВФ, однако из-за эпидемии COVID-19 власть была вынуждена вести переговоры о новом кредите, чтобы "спасти украинцев".

"Кризис экономический начался не тогда, когда Зеленский и "Слуга народа" пришли к власти. Он начался гораздо раньше. Имея такой "запас прочности" мы должны обращаться за помощью", – сказал Кравчук.

Владимир Зеленский и Леонид Кравчук

Владимир Зеленский и Леонид Кравчук

Коллаж

Он отметил, что нужно добиться снижения влияния Запада на Украину, однако сейчас для подобных действий нет возможностей.

"Должны найти возможности не брать в кредит... Но это не сегодня надо начинать. Сегодня надо помочь людям выжить! Речь идет о выживании! Закончим это несчастье, тогда..." – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина должна получить от МВФ 8 млрд долларов в рамках новой трехлетней программы.

В МВФ заявили, что в случае принятия в Украине законов о банках и о земельной реформе страна получит даже больший кредит, чем предполагалось.

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Автор
Кирилл Лютый
Персоны
Владимир Зеленский Леонид Кравчук
Место
Украина
Тег
МВФ
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
"...Кризис экономический начался не тогда, когда Зеленский и "Слуга народа" пришли к власти. Он начался гораздо раньше..." // Конечно раньше начался, ещё при Кравчуке. Помните сумки-тележки кравчучки?
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