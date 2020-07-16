Первый президент Украины Леонид Кравчук раскритиковал поведение народных депутатов, призвав остановить разжигание вражды в обществе.

С таким заявлением Кравчук выступил с трибуны парламента в четверг, 16 июля, сорвав овации в зале Верховной Рады.

"Я обращаюсь к вам с большой просьбой: остановить расшатывание маховика вражды в обществе и в самой Верховной Раде... Со стороны это выглядит чрезвычайно сложно: я не хочу употреблять более крепкое слово", – сказал он.

Кравчук раскритиковал популизм политиков, подчеркнув, что "маленькие небылицы недопустимы на фоне больших задач, которые стоят перед Украиной".

"Я обращаюсь ко всем: перестать расшатывать ситуацию в стране! Никому нельзя опускаться ниже ватерлинии. Это можно дома, на кухне. Но не на государственном уровне", – заявил он.

Кравчук отметил, что "мы не можем допустить того, чтобы советоваться с недругами и врагами", поскольку "это унижает нас, это делает каждого, кто это допускает, ничтожным и мелким".

Как писал OBOZREVATEL, ранее Кравчук выразил уверенность в том, что временно оккупированный Донбасс будет освобожден, а за его восстановление заплатит, в том числе, Россия.