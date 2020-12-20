Кравчук опроверг заявление Путина о нежелании Украины завершить войну

Первый президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук опроверг заявление президента России Владимира Путина о нежелании Украины прекратить войну на Донбассе.

Так, в эфире телеканала "Украина24", он отметил, что в ходе заседания подгруппы Украина задавала вопросы и выдвигала предложения, тогда как Россия и ОРДЛО уклонялись от выхода на общую дискуссию.

"Я приведу один пример. Есть четыре подгруппы в самом Минском процессе, у нас есть социально-экономическая группа. На заседании подгруппы ни разу не было каких-то острых споров, все вопросы задавала Украины и предлагала конкретные действия – на транспорте, в общем во всех социальных вопросах. Мы выходили на общую дискуссию, Россия и ОРДЛО находили причины для того, чтобы этого не делать", – подчеркнул он.

"И все это связывалось с решением политических вопросов, мол, будет отменен закон о местных выборах – мы будем рассматривать этот вопрос, это прямо говорилось с экрана", – добавил Кравчук.

Напомним, Владимир Путин обвинил Украину в нежелании завершить войну на Донбассе, подчеркнув, что будущее конфликта на востоке якобы полностью зависит от украинской власти. По его словам, всем предыдущим главам нашего государства и нынешнему президенту Владимиру Зеленскому, не хватает политического мужества.

Соответствующая большая пресс-конференция Владимира Путина состоялась 17 декабря. Там он, в частности, отметил, что Крым присоединился к России в результате волеизъявления крымчан, которые пришли на референдум. Говоря о ситуации на востоке Украины, Путин в очередной раз продемонстрировал откровенное нежелание РФ идти на мирное урегуювання ситуации, однако много рассказывал о поддержке его страной Донбасса.

Отметим, на заседании ТКГ Леонид Кравчук потребовал от России принять на себя ответственность за выполнение договоренностей, достигнутых на саммите "нормандской четверки" в Париже, в частности: освобождение удерживаемых лиц, разблокирование работы КПВВ, доступ на оккупированные территории наблюдателей, а также разведение сил и разминирования. Представитель президента России Борис Грызлов отсутствовал на указанном заседании.

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