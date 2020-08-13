Кравчук оправдался за разговор со Скабеевой: общаться нужно с кем угодно

Первый президент Украины Леонид Кравчук признал, что общается с российскими пропагандистами, но говорит вещи, которые им не нравятся.

Об этом политик и глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук рассказал в интервью "Украинскому радио".

"Культура у них ниже ватерлинии. Я общаюсь с ними, чтобы сказать, чтобы высказать точку зрения Украины, и на что мы готовы идти или не идти. Бояться этого не надо. Общаться нужно с кем угодно. Даже в разговорах можно учитывать различные варианты и нюансы, но никогда не подписывать документы", – сказал он.

Напомним, что ранее Леонид Кравчук пригласил российскую пропагандистку Ольгу Скабееву в Киев.

Также Кравчук вступил в перепалку с российской пропагандисткой Скабеевой и обвинил ее в подмене понятий.

Как сообщал OBOZREVATEL, пропагандистка Ольга Скабеева поздравила первого президента Украины Леонида Кравчука с днем рождения.