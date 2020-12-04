Кравчук объяснил, почему Украина вынуждена была подписать Будапештский меморандум

Украина не могла не подписать Будапештский меморандум из-за опасности ракет и ядерных боеголовок, строк эксплуатации которых заканчивался в 1997-м году.

Об этом OBOZREVATEL сказал первый президент Украины Леонид Кравчук. Тем более, по его словам, Украина была стороной подписания Договора об ядерном разоружении и должна была выполнить взятые на себя обязательства.

Напомним, знаменитый Будапештский меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия, был подписан 5 декабря 1994-го между лидерами Украины, США, России и Великобритании.

"Наши ракеты и ядерные боеголовки в 97-м становились опасными. Это был момент их смерти. Мы должны были или избавиться от них или заменить сами боеголовки. Украина их не производила и не производит, они делались в России. Продаж или поставок не было, это же ядерное оружие, поэтому Украина не могла не подписать Будапештский меморандум", – уточнил политик.

По его словам, популярные тезисы о том, что нам стоило бы оставить ядерное оружие и тогда Россия боялась бы вести себя так, как сейчас, "это мнения людей, которые не знают сути истории становления ядерных боеголовок в Украине. Тем более, что государство было стороной подписания договора о разоружении и обязано было выполнить взятые на себя обязательства".

Что именно Украина подписала в 1995-м и почему Запад не стал в ее защиту в 2014-м – читайте на OBOZREVATEL в ближайшее время.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, заменителем гарантий безопасности Украины, прописанных в Будапештском меморандуме, может стать мощная армия, поддержка западных партнеров, эффективная дипломатия и стабильное общество.