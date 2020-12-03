Кравчук объяснил, почему надо менять "Минск"

Алексей Титофф Политика 11:15, 3.12.2020 Обновлено: 11:25, 3.12.2020

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук сказал, что нужно менять Минск (Беларусь) как площадку для переговоров по Донбассу.

Об этом дипломат рассказал в интервью "Радіо свобода". Первый президент Украины подчеркнул, что режим незаконного избранного президента Александра Лукашенко будет мешать работе делегаций в ТКГ.

"Борьба за мир, за демократию, за свободу невозможна на площадке в стране, хотя я и не отождествляю Лукашенко и страну, но из-за ситуации, которая сложилась, где происходят такие кровавые драматические события, антидемократические и античеловеческие. Я не думаю, что такая площадка подходит для принятия решений гуманитарного общечеловеческого характера", – пояснил он.

Кравчук добавил, что Украина будет искать другой путь для проведения переговоров по Донбассу.

"Украина будет искать другой путь, искренне поблагодарив Беларусь и белорусский народ за предоставленную возможность. Но не белорусы виноваты. Виновата в этом власть. Мы не можем игнорировать влияние власти на эти процессы", – подчеркнул он.

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