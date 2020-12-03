Кравчук объяснил, почему надо менять "Минск"
Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук сказал, что нужно менять Минск (Беларусь) как площадку для переговоров по Донбассу.
Об этом дипломат рассказал в интервью "Радіо свобода". Первый президент Украины подчеркнул, что режим незаконного избранного президента Александра Лукашенко будет мешать работе делегаций в ТКГ.
"Борьба за мир, за демократию, за свободу невозможна на площадке в стране, хотя я и не отождествляю Лукашенко и страну, но из-за ситуации, которая сложилась, где происходят такие кровавые драматические события, антидемократические и античеловеческие. Я не думаю, что такая площадка подходит для принятия решений гуманитарного общечеловеческого характера", – пояснил он.
Кравчук добавил, что Украина будет искать другой путь для проведения переговоров по Донбассу.
"Украина будет искать другой путь, искренне поблагодарив Беларусь и белорусский народ за предоставленную возможность. Но не белорусы виноваты. Виновата в этом власть. Мы не можем игнорировать влияние власти на эти процессы", – подчеркнул он.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Леонид Кравчук рассказал о "плане Б" по Донбассу.
ранее Кравчук заявил, что именно прекращение войны на Донбассе будет первым пунктом плана Украины для ТКГ. Лишь после его выполнения можно будет говорить о выборах и восстановлении экономики.
глава украинской делегации в ТКГ говорил, что представители России на переговорах выдвинули новое предложение по урегулированию ситуации на Донбассе.
Леонид Кравчук выразил уверенность, что у президента Владимира Зеленского есть "план Б" по урегулированию ситуации на Донбассе.